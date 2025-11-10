Врач раскрыла полезный напиток для офисных сотрудников

Кофе — один из самых популярных напитков у офисных сотрудников, но отнюдь не самый полезный. Вместо него людям с сидячей работай следует выбирать какао, такой совет озвучила в беседе с «РИАМО» гастроэнтеролог Ольга Чистик.
— Какао рекомендуется тем, кто проводит большую часть дня сидя, испытывает повышенную утомляемость или снижение общего тонуса. При регулярном употреблении этот напиток поддерживает функциональность сердца, помогает нивелировать негативные последствия гиподинамии и улучшает общее состояние организма, — цитирует издание врача.
По словам медика, какао лучше делать на воде или обезжиренном молоке, без добавления саха и сливок.
Важно также, что какао-бобы содержат флавоноиды, магний, триптофан и другие полезные вещества. Максимальную пользу напиток принесёт при минимальной тепловой обработке, рассказал RT.