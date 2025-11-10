Стало известно, где и когда состоится прощание с художником Эриком Булатовым

Художнику было 92 года. Его сразила эмфизема легких. Эрик Булатов три дня лежал в больнице в Париже. Он скончался в медучреждении. Среди картин Эрика Булатова выделяются труды «Свобода есть свобода», «Улица Красикова», «Тучи растут», «Живу-Вижу» и другие. Он писал в направлении соц-арт.