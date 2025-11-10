Стало известно, где и когда состоится прощание с художником Эриком Булатовым

В воскресенье, 9 ноября, скончался известный и высокооплачиваемый художник Эрик Булатов. Стала известна дата церемонии прощания с творцом. Она пройдет в Свято-Троицком соборе в Париже 14 ноября. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на близкий к окружению Эрика Булатова источник.
Известно также, что похороны художника пройдут в Москве. Тело будет кремировано, сообщил собеседник агентства.
«Прощание с Эриком состоится в пятницу, 14 ноября, в Свято-Троицком кафедральном соборе. Дата похорон пока неизвестна», — уведомил источник.
Художнику было 92 года. Его сразила эмфизема легких. Эрик Булатов три дня лежал в больнице в Париже. Он скончался в медучреждении. Среди картин Эрика Булатова выделяются труды «Свобода есть свобода», «Улица Красикова», «Тучи растут», «Живу-Вижу» и другие. Он писал в направлении соц-арт.