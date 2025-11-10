Звонят от имени ФНС и просят оформить налоговый вычет: россиян предупредили об уловке мошенников

Мошенники придумывают все новые способы обмана россиян. Так, они начали представляться сотрудниками ФНС, злоумышленники предлагают жертвам оформить налоговый вычет, а затем присылают фишинговые ссылки. Об этом предупредил в разговоре с «РИАМО» специалист в сфере IT Владислав Кокунцыков.
— Часто звонят от имени Федеральной налоговой службы и предлагают оформить вычет. На самом деле это мошенники. Они убеждают открыть новую карту, потом присылают ссылку на поддельный сайт. В итоге человек сам вводит свои данные, переводит деньги и все исчезает, — объяснил эксперт.
Собеседник издания напомнил: оформить вычет можно только через официальный портал ФНС, никаких звонков с предложениями о помощи специалисты не совершают.
Период массовой уплаты имущественных налогов — традиционное время активности мошенников, которые, как правило, рассылают поддельные уведомления по электронной почте, в мессенджерах или смс, маскируясь под налоговую службу, сообщил RT.
Срок уплаты имущественных налогов физлиц в России в этом году истекает 1 декабря.