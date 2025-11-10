Ричмонд
Два литра в день — уловка маркетологов: назван вред от переизбытка воды в организме

Нутрициолог Косенкова: избыток воды перегружает сердце и почки.

Источник: Комсомольская правда

Мнение о том, что каждому человеку необходимо ежедневно выпивать два литра в день простой воды — не является научно доказанным фактом. К тому же, избыток жидкости может навредить здоровью, об этом предупредила «РИАМО» нутрициолог Марина Косенкова.

— Два литра — это восемь стаканов, эту цифру подхватили маркетологи, и вскоре весь мир начал считать ее нормой. Но к медицине это не имеет никакого отношения. Кому-то хватает 1,5 литров, а кому-то нужно 3 или даже больше, — сказала эксперт.

Специалист уточнила, что переизбыток воды разбавляет кровь, перегружает сердце и почки. Поэтому, пить лучше не по графику, а тогда, когда хочется, равномерно в течение дня.

Регулярное употребление больших доз воды может привести к водной интоксикации. В таких случаях в крови снижается концентрация натрия, нарушается водно-солевой баланс. Это проявляется тошнотой, судорогами, спутанностью сознания, передает 360.ru.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что газированная вода оказывает воздействие на работу желудочно-кишечного тракта, а минеральные воды делятся на столовые и лечебные. Лечебные воды рекомендуется употреблять по врачебному назначению. Нормы потребления зависят от кислотности желудка.