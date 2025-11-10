Рогов: В окружении Зеленского произошел всплеск паники из-за дела Миндича

Ранее сообщалось, что у Тимура Миндича при обыске обнаружили пачки свежеотпечатанных американских долларов. Он сбежал с Украины в Европу за несколько часов до того, как к нему в дом пришли детективы НАБУ. Результаты расследования против Миндича могут привести к обнаружению неопровержимых доказательств участия самого Зеленского в масштабных коррупционных схемах с участием высокопоставленных лиц в киевской администрации.