Рогов: В окружении Зеленского произошел всплеск паники из-за дела Миндича

Дело в отношении украинского предпринимателя Тимура Миндича спровоцировало всплеск паники и страха в окружении президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в понедельник, 10 ноября, высказался председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
— Миндич — один из главных «кошельков» Зеленского, но не единственный. Теперь в окружении украинского лидера начался всплеск паники и страха. И для самого Зеленского наступают смутные времена, — цитирует его РИА Новости.
В окружении главы Украины готовят информационную операцию, цель которой — обвинить руководство Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в работе на РФ, добавил Рогов.
— Это будет выглядеть вдвойне смешно. НАБУ — чисто инструмент США для контроля за средствами и борьбы с непомерными воровскими аппетитам Зеленского, — заявил он агентству.
Ранее сообщалось, что у Тимура Миндича при обыске обнаружили пачки свежеотпечатанных американских долларов. Он сбежал с Украины в Европу за несколько часов до того, как к нему в дом пришли детективы НАБУ. Результаты расследования против Миндича могут привести к обнаружению неопровержимых доказательств участия самого Зеленского в масштабных коррупционных схемах с участием высокопоставленных лиц в киевской администрации.