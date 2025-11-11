Что можно и нельзя делать в день Аврамия Овчара 11 ноября на пастуший праздник

Православная церковь 11 ноября вспоминает святого Аврамия Ростовского. В народе празднуют день Аврамия Овчара. Но существует и еще одно название — пастуший праздник.
Что нельзя делать 11 ноября.
Запрещено маленьких детей оставлять одних, чтобы с ними не произошло неприятностей. Не стоит впускать незнакомых людей в дом. А езе нельзя проводить день в обществе с малознакомыми людьми.
Что можно делать 11 ноября.
По традиции, в названный день было принято молиться святому, который был заступником овчаров. У него просили помощи в сбережении стада.
Согласно приметам, воркующие голуби предсказывают хорошую погоду. Дождь или снег указывает про оттепель 21 ноября.
Тем временем пять предприятий Беларуси попали под усиленный контроль Россельхознадзора.
Кстати, ГАИ начала следить за ситуацией на дорогах Беларуси с помощью невидимых камер.
Кроме того, Мингорисполком сказал, почему в Беларуси больше не будет дольщиков жилья.