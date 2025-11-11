Ричмонд
В Брестской области за неделю оштрафовали более 1 тыс. пешеходов за нарушения ПДД

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за неделю оштрафовали более 1 тыс. пешеходов за нарушения ПДД. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

За прошедшую неделю на дорогах Брестской области произошло девять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и 10 человек получили травмы различной степени тяжести.

За нарушения правил дорожного движения к административной ответственности привлечены 1037 пешеходов, 123 из которых находились в нетрезвом состоянии, 514 передвигались в темное время суток без светоотражающих элементов.

За непредоставление преимущества в движении пешеходам к ответственности привлечены 246 водителей. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержаны 30 водителей, отстранены от управления 103 лица, не имеющих права управления транспортными средствами.

С 7 по 9 ноября на территории Брестской области зарегистрировано четыре ДТП, в результате которых один человек погиб и три человека получили травмы различной степени тяжести. -0-