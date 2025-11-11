Всемирный день шопинга и День написания бумажных писем: какие праздники отмечают в России и мире 11 ноября

Всемирный день шопинга в 2009 году учредила китайская компания Alibaba Group, владеющая интернет-магазином AliExpress. В этот день она провела распродажу с большими скидками. Вскоре этот праздник стали отмечать и другие магазины и маркетплейсы. Поэтому ежегодно 11 ноября можно купить самые разные товары, скидки на которые могут достигать 50 и больше процентов.