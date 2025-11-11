Народный календарь. Что означает мяуканье кошки дома в ночь на 14 ноября

В народном календаре 14 ноября — Кузьминки. В этот день церковь чтит память двух братьев, святых бессребреников Космы и Дамиана, живших во второй половине III — начале IV веков.
Святых почитали на Руси одновременно как хранителей семейного очага и как покровителей всех ремесленников и ремесел. В этот день было принято играть последние свадьбы. Женщины на Кузьминки садились за пряжу, чтобы подготовить теплые вещи к холодам.
В старину 14 ноября считалось праздником молодежи. Девушки собирались вместе в свадебной избе, накрывали на стол (обязательным блюдом считалась каша) и приглашали холостых парней. Такие трапезы могли продолжаться до рассвета.
Считалось, что если в ночь на 14 ноября в доме замяукает кошка, то произойдет радостное событие. Также в эту дату было принято молиться святым бессребреникам о здоровье всех членов семьи и о мире в доме.
Приметы погоды:
Если день теплый, то зима не будет лютой.
Если еще не все деревья сбросили листву, значит зима будет затяжной, а следующий год — неурожайным.
Если в этот день небольшой мороз, то похолодает нескоро.
На дорогах грязь — до середины зимы будет теплая погода.
Именины отмечают: Юлиания, Яков, Адриан, Елизавета, Александр, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кузьма, Сергей, Федор.