Народный календарь. Что означает мяуканье кошки дома в ночь на 14 ноября

В народном календаре 14 ноября — Кузьминки. В этот день церковь чтит память двух братьев, святых бессребреников Космы и Дамиана, живших во второй половине III — начале IV веков.

Святых почитали на Руси одновременно как хранителей семейного очага и как покровителей всех ремесленников и ремесел. В этот день было принято играть последние свадьбы. Женщины на Кузьминки садились за пряжу, чтобы подготовить теплые вещи к холодам.

В старину 14 ноября считалось праздником молодежи. Девушки собирались вместе в свадебной избе, накрывали на стол (обязательным блюдом считалась каша) и приглашали холостых парней. Такие трапезы могли продолжаться до рассвета.

Считалось, что если в ночь на 14 ноября в доме замяукает кошка, то произойдет радостное событие. Также в эту дату было принято молиться святым бессребреникам о здоровье всех членов семьи и о мире в доме.

Приметы погоды:

Если день теплый, то зима не будет лютой.

Если еще не все деревья сбросили листву, значит зима будет затяжной, а следующий год — неурожайным.

Если в этот день небольшой мороз, то похолодает нескоро.

На дорогах грязь — до середины зимы будет теплая погода.

Именины отмечают: Юлиания, Яков, Адриан, Елизавета, Александр, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кузьма, Сергей, Федор.