Госсовет Франции отклонил апелляцию Марин Ле Пен об отзыве ее полномочий

Председателя французской парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен лишили должности советника департамента. Госсовет подтвердил это решение. Апелляция Марин Ле Пен отклонена. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета.
Отмечается, что Марин Ле Пен отстранена от должности в связи с запретом ей избираться в органы государственной власти. Политик пыталась оспорить решение.
«Госсовет отклонил приоритетный вопрос о конституционности (QPC), поднятый Марин Ле Пен в ходе апелляции против постановления префектуры о ее отставке с должности советника департамента Па-де-Кале в свете приговора о лишении ее избирательных прав, вынесенного уголовным судом», — говорится в материале.
Тем временем Апелляционный суд Парижа вынес решение по делу экс-президента Франции Николя Саркози. Он будет освобожден из тюрьмы.