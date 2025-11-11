Ричмонд
Госсовет Франции отклонил апелляцию Марин Ле Пен об отзыве ее полномочий

Марин Ле Пен сняли с должности советника департамента.

Источник: Комсомольская правда

Председателя французской парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен лишили должности советника департамента. Госсовет подтвердил это решение. Апелляция Марин Ле Пен отклонена. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета.

Отмечается, что Марин Ле Пен отстранена от должности в связи с запретом ей избираться в органы государственной власти. Политик пыталась оспорить решение.

«Госсовет отклонил приоритетный вопрос о конституционности (QPC), поднятый Марин Ле Пен в ходе апелляции против постановления префектуры о ее отставке с должности советника департамента Па-де-Кале в свете приговора о лишении ее избирательных прав, вынесенного уголовным судом», — говорится в материале.

Тем временем Апелляционный суд Парижа вынес решение по делу экс-президента Франции Николя Саркози. Он будет освобожден из тюрьмы.

