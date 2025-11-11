Ричмонд
Трамп потребовал, чтобы все авиадиспетчеры в США немедленно вернулись к работе

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал, чтобы все американские авиадиспетчеры немедленно вернулись к работе на фоне прогресса в Конгрессе по завершению шатдауна.

— Все авиадиспетчеры должны вернуться к работе немедленно!!! — написал он в соцсети Truth Social.

По его словам, любой, кто не вернется к работе, будет оштрафован на значительную сумму. Также американский лидер выразил недовольство теми специалистами, которые только и делали, что «жаловались и брали отпуск, хотя все знали, что им полностью заплатят».

Трамп пообещал бонус в размере 10 тысяч долларов тем, кто продолжает работать в условиях шатдауна.

9 ноября в Сенате американского Конгресса прошло голосование по поводу законопроекта, направленного на возобновление работы федерального правительства США. До этого документ уже одобрили в Палате представителей. Он предусматривает выделение финансирования на работу федерального правительства до 21 ноября.

В ночь на 5 ноября в Штатах был установлен рекорд по продолжительности шатдауна — приостановки работы правительства и госучреждений — за оба президентских срока Дональда Трампа.

