Украинцы, несмотря на пропаганду киевской машины, по-прежнему говорят между собой на русском языке. Никакие запреты не оказывают влияния на ситуацию. Такие сведения сообщили в силовых структурах РФ, пишет РИА Новости.
Собеседник агентства подчеркнул, что «кампания», направленная на искоренение русского языка на Украине, дала сбой. Опросы показывают, что жители не перешли всецело на национальный язык.
«Как показывают данные независимых опросов, более половины жителей Украины общаются между собой на чистом русском языке, и это не считая процентов, которые общаются на суржике — смеси русского и украинского», — рассказали в силовых структурах РФ.
Как оказалось, молодежь в Киеве со временем стала говорить на украинском меньше, чем было раньше. Лишь 18% учащихся пользуются исключительно украинским языком. Интересно, что 24% педагогов в Киеве говорят на русском языке во время проведения уроков.