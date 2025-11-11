В деревне под Ярославлем нашли майнинговую ферму, ущерб от неё составил 8,2 млн

Незаконную майнинговую ферму нашли в деревне под Ярославлем. Речь идёт о населённом пункте Подвязново, жители которого пожаловались на резкие скачки напряжения в сети. Специалисты обнаружили огороженный высоким забором участок, по периметру которого была оборудована система видеонаблюдения. Внутри находилось оборудование по добыче криптовалюты, а подключение фермы к электросетям оказалось незаконным, информирует компания «Россети Центр».