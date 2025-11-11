Ричмонд
В деревне под Ярославлем нашли майнинговую ферму, ущерб от неё составил 8,2 млн

В деревне Подвязново выявили самовольное подключение к электросетям, это была майнинговая ферма.

Источник: Комсомольская правда

Незаконную майнинговую ферму нашли в деревне под Ярославлем. Речь идёт о населённом пункте Подвязново, жители которого пожаловались на резкие скачки напряжения в сети. Специалисты обнаружили огороженный высоким забором участок, по периметру которого была оборудована система видеонаблюдения. Внутри находилось оборудование по добыче криптовалюты, а подключение фермы к электросетям оказалось незаконным, информирует компания «Россети Центр».

«Объем хищения составил 832,5 тыс. кВт.ч, что эквивалентно 8,2 миллиона рублей ущерба», — сказано в релизе ведомства.

Подробности инцидента читайте здесь на KP.RU.

Накануне в Ленинградской области правоохранители закрыли нелегальную майнинг-ферму, через которую было незаконно потреблено электроэнергии на сумму около одного миллиарда рублей. При этом задержаны шесть человек, которые работали на майнинг-ферме.

Ранее нижегородский дачник устроил подпольную майнинг-ферму в садовом товариществе.