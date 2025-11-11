ВСУ не эвакуирует тела погибших военных из Купянска Харьковской области. Об этом в понедельник, 10 ноября, сообщили в российских силовых структурах.
— В ходе продвижения в городе военные 6-й армии группировки «Запад» встречают огромное количество трупов ликвидированных бойцов ВСУ, брошенных своими же командирами, — цитирует собеседника ТАСС.
По его словам, украинские военные в ходе отступления с позиций даже не пытаются вывозить своих «двухсотых», из-за чего сводки «пропавших без вести» боевиков увеличиваются чуть ли не в геометрической прогрессии.
Вооруженные силы РФ готовятся захватить крупный заводской комплекс на востоке Красноармейска (украинское название — Покровск). Бои за город вступили в решающую фазу, сообщил 10 ноября Telegram-канал Shot. Российские военные постепенно проникают в городскую застройку, действуя малыми штурмовыми группами.
Также в СМИ появилась информация о том, что российские военные уже полностью окружили город, а украигский президент Владимир Зеленский намерен в срочном порядке уехать из страны из-за бедственного положения ВСУ в Красноармейске и Купянске.