Путин поздравил «Российскую газету» с 35-летием

За три с половиной десятилетия «Российская газета» не раз становилась первопроходцем в освоении новых технологий. Уже в 1996 году она одной из первых в России перешла на компьютерную верстку, а в 2001-м представила оригинальный формат «Делового завтрака» — площадку для прямого диалога между властью и обществом. Эта инициатива объединила политиков, экспертов, деятелей культуры и читателей в честном и открытом разговоре о важнейших вопросах страны.