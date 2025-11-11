Путин поздравил «Российскую газету» с 35-летием

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив «Российской газеты» с 35-летним юбилеем, отметив её значимую роль в отечественном медиапространстве.
В своём обращении, опубликованном на сайте газеты, глава государства подчеркнул, что издание по праву считается одним из лидеров российского рынка, сумевшим сохранить высокий уровень доверия аудитории и верность профессиональным традициям. По словам Путина, успехи газеты основаны на сплочённости коллектива, понимании общественной миссии и стремлении быть на передовой журналистской профессии.
Президент выразил уверенность, что благодаря оперативной и слаженной работе редакции, а также сотрудничеству с известными авторами и экспертами, «Российская газета» и впредь будет оставаться примером ответственного отношения к делу.
«Желаю вашему коллективу смело покорять творческие вершины, реализовывать новые интересные, перспективные проекты. Всего вам самого доброго», — говорится в поздравлении.
Основанная в 1990 году, «Российская газета» прошла путь от правительственного издания до современного мультимедийного холдинга РГ Медиа с многомиллионной аудиторией.
За три с половиной десятилетия «Российская газета» не раз становилась первопроходцем в освоении новых технологий. Уже в 1996 году она одной из первых в России перешла на компьютерную верстку, а в 2001-м представила оригинальный формат «Делового завтрака» — площадку для прямого диалога между властью и обществом. Эта инициатива объединила политиков, экспертов, деятелей культуры и читателей в честном и открытом разговоре о важнейших вопросах страны.
