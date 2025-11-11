Снайперы сорвали ротацию отрядов врага

От того, насколько точно снайперская пара «впишется» в общий замысел, зависят и штурм, и закрепление пехоты. Срыв ротации противника — это не только тактическая помеха, но и психологический удар: люди, рассчитывавшие уйти на отдых, вынуждены остаться под наблюдением, а значит, под постоянным напряжением. Каждая «дырка» в графике смен противника на позициях превращается в трещину на передовой по всему фронту недруга.