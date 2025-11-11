Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Максимальный размер больничного в РФ достигнет 6,8 тыс рублей в день в 2026 году

В России в ближайшие три года поэтапно будет расти размер выплаты по больничным листам.

Источник: Комсомольская правда

Максимальная выплата по больничным листам вырастет в РФ в 2026 году. Об этом информирует Социальный фонд России. При этом планируется поэтапное повышение максимума ежесуточной выплаты по больничному в течение ближайших трёх лет.

«Работники на больничном смогут получать в день больше на сумму до 1,2 тысячи рублей. Рост максимально возможной суммы больничного предусмотрен проектом бюджета Социального фонда России на предстоящие три года», — сказано в релизе ведомства.

Сообщается, что в 2026 году максимальная выплата по больничному за одни сутки составит до 6827,4 рублей, в 2027-м предельный размер больничного вырастет до 7860,27 рублей, а в 2028 году — до 8489,04.

Напомним, сейчас она составляет 5673,97 рублей.

Ранее сообщалось, что в январе 2026 года более 40 миллионов российских пенсионеров получат значительное увеличение выплат. Размер пенсий будет проиндексирован на 7,6%.

Тем временем депутаты Госдумы предлагают ежегодно повышать зарплаты всем россиянам.