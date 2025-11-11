В Калуге ввели временные ограничения на полеты

Срочная новость.
В аэропорту Калуги временно ограничены взлет и посадка воздушных судов. Данные ограничения введены с целью обеспечения безопасности авиаперелетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
