Сразу на двух участках трассы в ХМАО ограничена скорость

На автомобильной дороге Югра с вечера 10 ноября на двух участках действую ограничения скорости. Как сообщили в Управлении автодорог округа, на отрезке с 11 по 28 километры движение разрешено со скоростью не более 50 километров в час.

Из-за метели и снега на дорогах плохая видимость.

«Внимание! На автомобильной дороге Югра участок с 11 по 28 км вводится временное ограничение максимальной скорости 50 км/ч», — сообщается в telegram-канале окружного дорожного управления.

Далее с 28-го по 140-й километры разрешена максимальная скорость движения в 70 километров в час. Ограничения связаны с неблагоприятной погодой — снег, метель и плохая видимость.