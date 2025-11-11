С 1 декабря изменится порядок начисления пособий на детей. Как будут проводить выплаты

— При продлении единого пособия также будут применяться правила, которые действуют с 1 января 2025 года. Для получения выплат минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее 4 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). МРОТ на 2025 год равен 22 440 рублям. Исходя из требований, доход каждого трудоспособного члена семьи, вне зависимости от формы занятости, должен быть не менее 89 760 рублей в течение 12 месяцев. Данное условие не применяется, если в месяцы расчётного периода трудоспособный член семьи не работал по уважительным причинам (к примеру, женщина была беременна или ухаживала за ребёнком), — пояснила Оксана Красовская.