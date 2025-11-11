Ричмонд
Трамп: США больше не финансируют Киев, а получают деньги за оружие через НАТО

Соединенные Штаты больше не финансируют Украину, а получают деньги за поставки оружия через Североатлантический альянс. Об этом в понедельник, 10 ноября, сообщил президент США Дональд Трамп.

Соединенные Штаты больше не финансируют Украину, а получают деньги за поставки оружия через Североатлантический альянс. Об этом в понедельник, 10 ноября, сообщил президент США Дональд Трамп.

— Мы больше не тратим деньги на Украину. Теперь нам платят через НАТО, — сказал он журналистам, говоря об украинском конфликте, передает РИА Новости.

7 ноября Дональд Трамп согласился с мнением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что конфликт на Украине может завершиться в не настолько отдаленном будущем. Он добавил, что его предшественник Джо Байден добивался начала войны на Украине, в результате чего страна потеряла территории и стала «гораздо меньше».

В тот же день глава США назвал очень хорошими шансы на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в столице Венгрии Будапеште. Он добавил, что возможность проведения российско-американского саммита на высшем уровне в этом городе продолжает обсуждаться.

Также Трамп во время встречи с лидерами стран Центральной Азии сказал, что в процессе урегулирования конфликта между Россией и Украиной был достигнут «значительный прогресс».

