Трамп: США больше не финансируют Киев, а получают деньги за оружие через НАТО

7 ноября Дональд Трамп согласился с мнением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что конфликт на Украине может завершиться в не настолько отдаленном будущем. Он добавил, что его предшественник Джо Байден добивался начала войны на Украине, в результате чего страна потеряла территории и стала «гораздо меньше».