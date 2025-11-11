Названы неожиданные причины развития хронической усталости

Принято считать, что хроническая усталость развивается на фоне высокой загруженности и отсутствия отдыха. На самом деле, наследственность также может стать одним из факторов риска появления хронической усталости, об этом заявил в беседе с изданием Lenta.ru терапевт Александр Каждан.
— Факторами риска развития постоянной усталости считаются генетическая предрасположенность, перенесенные инфекции, эмоциональные потрясения и физические травмы, — заявил медик.
Врач подчеркнул, что чрезмерные нагрузки на работе и переутомление, нехватку сна, интенсивную физическую или умственную нагрузку также нельзя списывать со счетов, хотя точные причины развития хронической усталости науке пока не известны.
Внезапные приступы слабости, а также постоянный упадок сил, сонливость и разбитость без видимых причин могут быть не только признаками хронической усталости. Все эти симптомы также указывают на перебои в работе сердца, предупредил RT. Также должны насторожить потемнение в глазах и головокружение, вплоть до обморока, особенно в духоте.