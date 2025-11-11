Названы неожиданные причины развития хронической усталости

Внезапные приступы слабости, а также постоянный упадок сил, сонливость и разбитость без видимых причин могут быть не только признаками хронической усталости. Все эти симптомы также указывают на перебои в работе сердца, предупредил RT. Также должны насторожить потемнение в глазах и головокружение, вплоть до обморока, особенно в духоте.