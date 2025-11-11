Александра Пахмутова отпраздновала 96-летие

9 ноября народной артистке СССР Александре Пахмутовой исполнилось 96 лет. Свой день рождения она отметила на сцене Кремлевского дворца за роялем.
Прямо во время концерта Александре Николаевне позвонил президент России Владимир Путин. Глава государства пожелал народной артистке здоровья, радости и счастья. Помимо этого, Владимир Путин направил Александре Николаевне поздравительную телеграмму.
— В прекрасных песнях, созданных Вами за годы вдохновенного труда, нашли отражение яркие страницы истории нашей огромной страны, судьбы целых поколений. Ваши проникновенные мелодии рождают в наших сердцах самые светлые чувства, дарят радость и надежду, — говорится в телеграмме.
На концерт по случаю дня рождения композитора пришли заслуженный артист РФ SHAMAN (Ярослав Дронов), народный артист РСФСР Лев Лещенко, заслуженная артистка РФ Пелагея и заслуженная артистка РФ Зара. Все они исполнили песни на музыку Александры Николаевны. Поздравить коллегу решил и певец Александр Добронравов. Он нередко исполнял ее композиции на сцене, в том числе и в прошлом году, на юбилее.
— Для нас, композиторов-песенников, Александра Николаевна как путеводная звезда. У нее удивительные симфонии, оперы, концерты для скрипок и других музыкальных инструментов, — объяснил «Вечерней Москве» Добронравов.
В 1956 году Александра Николаевна окончила аспирантуру в Московской государственной консерватории. Пахмутова — Герой Социалистического Труда, Герой Труда РФ, автор более 400 песен. Пахмутова написала музыку ко многим фильмам, в их числе: «Девчата» (1962), драмы «Жили-были старик со старухой» (1965), «Три тополя на Плющихе» (1968) и к киноэпопее «Битва за Москву» (1985). Несколько ее композиций на концерте исполнил и заслуженный артист РФ Александр Маршал.
— Песни Александры Николаевны совершенно на разные темы. Я помню их с детства, их пели мои родители, когда собирались за столом на праздники. По моему мнению, Александра Николаевна — один из самых великих композиторов в мире. И, конечно, она невероятная красавица, — отметил певец Александр Маршал.