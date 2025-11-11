Ричмонд
Новогодние игрушки, шарики, хлопушки. Магазины Новосибирска заполнены новогодним ассортиментом: атмосферный фоторепортаж

В Новосибирске началась настоящая новогодняя сказка! Витрины магазинов засияли огнями, а полки заполнились сверкающими украшениями. В нашем фоторепортаже — атмосферные кадры из праздничных отделов города, где уже сейчас можно найти: блестящие шары всех размеров и расцветок — от классических красных до модных матовых оттенков, дизайнерские игрушки в стиле ретро и современные коллекции, веселые хлопушки и гирлянды, создающие праздничное настроение, эксклюзивные украшения ручной работы и многое другое. Погрузитесь в предновогоднюю магию вместе с нами — скорее смотрите, как преображается город в ожидании самого волшебного праздника!

