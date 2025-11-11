Мишустин поздравил «Российскую газету» с юбилеем

«Примите мои искренние поздравления со знаменательной датой. 35 лет “Российская газета” рассказывает о жизни нашей страны. На ее страницах поднимаются острые социальные вопросы, обсуждаются значимые, волнующие людей темы. За эти десятилетия РГ расширила свою сеть от Калининграда до Хабаровска и в СНГ. Превратилась в современный мультимедийный холдинг, который занимает лидирующие позиции по объему аудитории», — написал Мишустин в поздравлении, опубликованном в номере «Российской газеты».