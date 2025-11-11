Мишустин поздравил «Российскую газету» с юбилеем

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив «Российской газеты» с 35-летием, отметив ее верность традициям и внимание издания к инновационному развитию.
«Примите мои искренние поздравления со знаменательной датой. 35 лет “Российская газета” рассказывает о жизни нашей страны. На ее страницах поднимаются острые социальные вопросы, обсуждаются значимые, волнующие людей темы. За эти десятилетия РГ расширила свою сеть от Калининграда до Хабаровска и в СНГ. Превратилась в современный мультимедийный холдинг, который занимает лидирующие позиции по объему аудитории», — написал Мишустин в поздравлении, опубликованном в номере «Российской газеты».
Глава российского кабмина отметил работу новостного портала газеты, который предоставляет миллионам людей «оперативную, объективную и качественную информацию о том, что происходит в России и мире».
«Сегодня знаменитое издание сохраняет верность своим лучшим традициям, уделяя большое внимание инновационному развитию, внедряя высокие технологии и новые методы взаимодействия с аудиторией, реализует масштабные проекты», — добавил он.
Кроме того, Мишустин назвал особой гордостью «Российской газеты» ее коллектив, который работает над созданием уникального контента.
«Ваши публикации формируют правовую культуру, привлекают внимание к актуальным проблемам, обеспечивают открытый диалог между государством и обществом. Этот труд заслуживает глубокой признательности», — подчеркнул премьер.
«Российская газета» является официальным печатным органом правительства РФ. Первый номер газеты вышел 11 ноября 1990 года.