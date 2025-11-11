Зима-2026: россияне будут работать рекордно мало дней за 20 лет

Предстоящая зима 2025/2026 года станет самой короткой по числу рабочих дней в России за последние два десятилетия. Согласно подсчетам ТАСС, из 90 календарных дней декабря, января и февраля россияне будут работать всего 56 дней, что является наименьшим показателем с сезона 2004−2005 годов.
Сокращение рабочего времени напрямую связано с продолжительностью новогодних праздников. Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил, что общая длительность новогодних каникул составит 12 дней, учитывая нерабочий день 31 декабря 2025 года.
«Это следствие того, что у нас продолжительные выходные во время этих новогодних праздников. Впервые за много лет с 1 по 11 января включительно у нас нерабочие праздничные дни,» — заявил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Зима в 2026 году дарит работающим гражданам очередной приятный сюрприз. За последние 20 лет рабочих дней в эту зиму будет меньше всего — всего 56. И хорошо. Как говорил Владимир Жириновский, мы живем в северной стране, люди должны больше отдыхать,» — заметил Нилов. «Пусть наши граждане смогут в суровую зиму смогут побольше находиться не на работе, а дома, с родными, с близкими, и пусть у всех будет хорошее настроение,» — добавил депутат.
Столь низкий показатель рабочего времени в зимний период (декабрь, январь, февраль) фиксировался лишь однажды за последние 20 лет — в зимний сезон 2004−2005 годов. В среднем же на эти три месяца приходится 57−58 рабочих дней, даже в високосные годы. Самой продолжительной рабочей зимой за последние годы была зима 2013−2014 годов, когда граждане отработали 59 дней. Изменение графика работы и отдыха происходит в соответствии с Трудовым кодексом РФ, который предусматривает перенос выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями.
