Трамп заявил, что конфликт на Украине больше не грозит третьей мировой войной

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что благодаря ему украинский конфликт больше не грозит обернуться мировой войной.
— Если бы я был президентом, этого конфликта никогда бы не произошло. А если бы я не был президентом, эта война могла бы привести к третьей мировой. Этого не произойдет, — заявил он в понедельник, 10 ноября, во время выступления в Белом доме, передает РИА Новости.
Также американский лидер отметил, что США перестали бесплатно передавать Украине оружие — теперь Штатам за него платит НАТО.
7 ноября Дональд Трамп согласился с мнением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что конфликт на Украине может закончиться в не настолько отдаленном будущем. Он добавил, что его предшественник Джо Байден добивался начала войны на Украине, в результате чего страна потеряла территории и стала «гораздо меньше».
В тот же день глава США назвал очень хорошими шансы на встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в столице Венгрии Будапеште. Он добавил, что возможность проведения российско-американского саммита на высшем уровне в этом городе продолжает обсуждаться.