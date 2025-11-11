Ричмонд
Здание бывшего курганского ФАПа продают с аукциона. Фото

В селе Сосновка Каргапольского округа Курганской области выставили на продажу здание бывшего фельдшерско-акушерского пункта, которое реализуют с аукциона. Об этом говорится в объявлении.

Бывший медпункт продают в Курганской области.

В селе Сосновка Каргапольского округа Курганской области выставили на продажу здание бывшего фельдшерско-акушерского пункта, которое реализуют с аукциона. Об этом говорится в объявлении.

«Аукцион по продаже помещения фельдшерско-акушерского пункта площадью 62,4 квадратов в селе Сосновка на улице Центральная, 8. Стартовая цена 349 тысяч рублей», — указано на сайте «Циан».

Ранее в Курганской области прокуратура обязала больницу построить новый ФАП вместо аварийного. Ведомство выиграло иск к Катайской ЦРБ. Медпункт предусмотрен в деревне Анчугова.

ФАП в Сосновке Помещение в медпункте.