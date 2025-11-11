Для пермяков запустили «горячую» линию по вакцинации против клещевого энцефалита

URA.RU уже писало, что в ноябре за помощью по поводу присасывания паразитов чаще всего обращались жители Перми, Пермского района и Березников. Клещи за сезон атаковали людей во всех округах Прикамья. При этом 25% вредителей были переносчиками опасных заболеваний.