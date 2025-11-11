Для пермяков запустили «горячую» линию по вакцинации против клещевого энцефалита

Узнать всю необходимую информацию о вакцинации можно по телефону.
В Пермском крае с 10 ноября запустили «горячую» линию, где жители смогут получить консультации по вакцинации против клещевого энцефалита. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.
«С 10 по 14 ноября работает “горячая” линия по вопросам вакцинации против клещевого энцефалита. Специалисты будут принимать звонки с 9:30 до 17:30», — написано на сайте ведомства.
Связаться с консультантами можно по следующим номерам:
отдел эпидемиологического надзора Центрального аппарата в Перми — 8 (342) 239−34−35 (доб. 5);Восточный территориальный отдел (Чусовой) — 8 (34−256) 5−47−60;Западный территориальный отдел (Пермь) — 8 (342) 284−07−29;Коми-Пермяцкий территориальный отдел (Кудымкар) — 8 (34−260) 4−53−43 (доб. 3);Северный территориальный отдел (Соликамск) — 8 (34−253) 4−23−80 (доб. 3);Центральный территориальный отдел (Пермь) — 8 (342) 229−75−70;Южный территориальный отдел (Чайковский) — 8 (34−241) 4−55−33 (доб. 1802).
URA.RU уже писало, что в ноябре за помощью по поводу присасывания паразитов чаще всего обращались жители Перми, Пермского района и Березников. Клещи за сезон атаковали людей во всех округах Прикамья. При этом 25% вредителей были переносчиками опасных заболеваний.