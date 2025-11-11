США начали работу со Швейцарией по понижению пошлин: для некоторых других стран ставки вырастут

Белый дом вновь начал работу по повышению пошлин на импорт товаров из-за границы. Ставки США вырастут в отношении ряда государств. Так заявил американский лидер Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме.
При этом президент США объявил о работе со Швейцарией по вопросу понижения импортных пошлин. Ранее Вашингтон ввел против Берна тарифы в 39%.
«Мы очень сильно ударили по Швейцарии. Мы над ними работаем. Как и над некоторыми другими. И над другими мы работаем, чтобы немного их повысить», — заключил хозяин Белого дома.
Дональд Трамп также сделал заявление о ситуации на Украине. По его мнению, кризис больше не грозит разрастанием до уровня третьей мировой войны. Президент США указал на свою заслугу в решении этого вопроса.