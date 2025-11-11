Ричмонд
В Белоруссии запретили маршмеллоу из РФ: вот чем опасны эти сладости

В Белоруссии временно запретили маршмеллоу с опасным красителем Е112.

Источник: Комсомольская правда

В Белоруссии запретили продавать маршмеллоу одного из российских производителей, сладости признали небезопасными. Об этом информирует агентство БЕЛТА со ссылкой на белорусский Минздрав.

Речь идёт о маршмеллоу с ароматом клубники. Санэпидслужба Министерства здравоохранения Белоруссии нашла в нём опасный краситель азорубин (Е122), причём он не был заявлен в маркировке изготовителя.

Употребление продуктов с этим красителем может вызвать аллергические реакции, астму, проблемы с ЖКТ и спровоцировать заболевания кожи. Особенно подвержены этим рискам дети, подчеркнули в ведомстве. При этом маршмеллоу предназначено для питания детей от шести лет.

Главный санитарный врач РБ постановил временно запретить весь ассортимент продукции до того, как ситуация будет скорректирована.

Ранее в Белоруссии изъяли из продажи популярные детские конфеты из-за опасной добавки. Это жидкие конфеты-спрей «Веселый напугай» (граната XXL). Их изготовителем является китайская компания.

Также сообщалось, что Россельхознадзор обнаружил бактерии кишечной палочки в продукции пяти белорусских предприятий.