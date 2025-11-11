Ди Каприо — Смирнов, Миррен — Миронова. Звёзды Голливуда с русскими корнями

У голливудского киноактёра, по его словам, сразу два предка из России — бабушка и дедушка. Бабушка актёра Елена Смирнова родилась в Российской империи в 1915 году. После Октябрьской революции, когда ей было два года, семья иммигрировала в Германию, где будущая бабушка актёра получила новое имя — Хелен. Здесь она вышла замуж за немца Вильгельма Инденбиркена, в 1943 году у пары родилась дочь Ирмелин. В 1955 году семья переехала в США, где Ирмелин в колледже познакомилась с Джорджем Ди Каприо, за которого затем вышла замуж. В 1974 году в семье родился сын Леонардо Ди Каприо.