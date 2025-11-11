Ричмонд
Эксперт по ЖКХ Бондарев: за самовольное украшение подъезда грозит штраф

Если есть угроза пожарной безопасности, то нарушитель может заплатить до 15 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Общественный деятель и специалист по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил, что за самовольное украшение подъезда к Новому году можно получить штраф.

Светящиеся гирлянды создают повышенную пожароопасность, может быть нарушены правила монтажа, все это требует тщательного контроля.

Когда есть сомнения в безопасности, вполне допустимо сообщить о своих опасениях в МЧС, тогда на нарушение тому, кто украшал подъезд грозит административная ответственность.

За нарушение пожарной безопасности предусмотрен штраф в 15 тысяч рублей для физических лиц, а если случился пожар, то может возникнуть уголовная ответственность, пишет Life.ru.

Украшения нужно согласовывать другими жильцами и управляющей организацией.

— Перед тем как включить гирлянду, стоит внимательно осмотреть проводку на предмет повреждений. Подключать большое количество гирлянд в одну розетку не следует. Размещать украшения рядом с легковоспламеняющимися предметами также не рекомендуется, — дал советы эксперт.

Ранее, стилист, телеведущий Владислав Лисовец рассказал, что в Новом 2026 году наблюдается мировой тренд на минималистичные, графичные елки, но в тренде остается и «мимимишность». Но лучше всего наряжать елку по личным предпочтениям, так как Новый год — это семейный праздник, пишет «Газета.Ru».

Ранее, эксперты рассказали, как выбрать искусственную ель, чтобы дерево служило долго и было качественным. Рекомендуется провести ладонью против «роста» хвои — значительное выпадение или деформация первый аргумент за отказ от покупки, пишет Царьград.