Эксперт по ЖКХ Бондарев: за самовольное украшение подъезда грозит штраф

Общественный деятель и специалист по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил, что за самовольное украшение подъезда к Новому году можно получить штраф.
Светящиеся гирлянды создают повышенную пожароопасность, может быть нарушены правила монтажа, все это требует тщательного контроля.
Когда есть сомнения в безопасности, вполне допустимо сообщить о своих опасениях в МЧС, тогда на нарушение тому, кто украшал подъезд грозит административная ответственность.
За нарушение пожарной безопасности предусмотрен штраф в 15 тысяч рублей для физических лиц, а если случился пожар, то может возникнуть уголовная ответственность, пишет Life.ru.
Украшения нужно согласовывать другими жильцами и управляющей организацией.
— Перед тем как включить гирлянду, стоит внимательно осмотреть проводку на предмет повреждений. Подключать большое количество гирлянд в одну розетку не следует. Размещать украшения рядом с легковоспламеняющимися предметами также не рекомендуется, — дал советы эксперт.
