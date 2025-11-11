В Белоруссии запретили продажу маршмеллоу из России

Также прекращено действие свидетельства о госрегистрации компании в Белоруссии. Санитарно-эпидемиологическая служба нашла в составе «маршмеллоу с ароматом клубники для питания детей школьного возраста от 6 лет и старше» краситель азорубин (Е122), который не был не заявлен изготовителем, уточнили в ведомстве.