В Белоруссии запретили продажу маршмеллоу из России

Министерство здравоохранения Белоруссии запретило ввоз, хранение и использование маршмеллоу, которые произведены компанией из России «Конфектум». Об этом в понедельник, 10 ноября, сообщило БелТА.
Также прекращено действие свидетельства о госрегистрации компании в Белоруссии. Санитарно-эпидемиологическая служба нашла в составе «маршмеллоу с ароматом клубники для питания детей школьного возраста от 6 лет и старше» краситель азорубин (Е122), который не был не заявлен изготовителем, уточнили в ведомстве.
Отмечается, что употребление скрытых красителей может вызвать аллергию, астму, кожные заболевания и проблемы с пищеварением. Кроме того, отсутствие упоминания красителя в маркировке товара нарушает права потребителей, сказано в статье.
Для возвращения на белорусский рынок компании необходимо будет провести «корректирующие мероприятия», обеспечить стабильность производства продукции и действенную систему контроля ее качества, добавили в Минздраве республики.
