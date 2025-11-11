Стал известен обладатель Букеровской премии по литературе: кто и за что получил высокую награду

В Лондоне 10 ноября состоялась церемония награждения лауреатов Букеровской премии. Она ежегодно вручается лучшему писателю, опубликовавшему книгу на английском языке. В 2025 году победителем премии стал венгерско-британский прозаик Дэвид Салэй.
Как известно, обладатель Букеровской премии получает, помимо признания, 50 тысяч фунтов стерлингов. Мероприятие проводится с 1969 года.
Дэвид Салэй награжден за роман «Плоть». Книга рассказывает о человеке, который постепенно приобретает статус в обществе, превращаясь в состоятельного мужчину.
