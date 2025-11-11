Знай «характер» своей машины: как разные модели авто реагируют на гололед во Владивостоке

Ноябрь для водителей Владивостока всегда таит угрозы — первые серьезные снегопады, гололед и, возможно, ледяной дождь. По словам тренера-преподавателя по контраварийной подготовке и защитному вождению Игоря Алёхина, каждому водителю стоит осознавать: он управляет не безликим механизмом, а автомобилем с «характером». И у каждой машины он свой.
«Каждый автомобиль обладает своим уникальным характером, который особенно ярко проявляется на зимней дороге, — объясняет Игорь Алёхин. — Возьмем, к примеру, Toyota Prius и Aqua — это фактически один и тот же гибридный переднеприводный автомобиль. Здесь нужно быть очень аккуратным с “газом”, потому что крутящий момент высок даже на малых оборотах. В последних моделях неплохая антипробуксовочная система, хотя в первых поколениях — 10-м, 20-м кузове — с этим были проблемы».
Что касается популярных компактных моделей, то, по словам специалиста, Honda Fit в переднеприводном исполнении демонстрирует поведение, схожее с другими автомобилями этого класса.
«А вот у Nissan Note с полным приводом ситуация интереснее — сзади стоит электромотор, который немного подкручивает колёса, помогая в проходимости. Но в целом это всё же переднеприводный автомобиль по характеру управления», — говорит эксперт.
Особое внимание тренер уделяет нюансам полного привода: «Если говорить о Toyota Corolla с полным приводом, то здесь распределение крутящего момента — 70 на 30 в пользу передней оси. Поэтому это больше переднеприводный автомобиль, и на подъёмах можно активнее пользоваться “газом”. Совсем другая история с Subaru Forester — тут классическое распределение 50 на 50. При возникновении заноса на таком автомобиле нужно “прикрыть газ”.
Отдельного разговора заслуживают внедорожники: «У Toyota Prado основной задний привод, с подключаемым передним или постоянным полным, но распределение момента 60 на 40 в пользу задней оси. Prado адекватно управляется, если с “газом” не перестараться».
Как подчеркивает эксперт, понимание особенностей привода и характера конкретного автомобиля — ключ к безопасному движению по зимним дорогам.