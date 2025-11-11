Потомки слетавших на спутнике «Бион-М» мух отправятся в космос в ноябре

«Бион-М» № 2 был запущен на полярную орбиту с космодрома Байконур 20 августа и приземлился в степях Оренбуржья 19 сентября. На борту аппарата находилось 75 мышей, около 1,5 тыс. мух-дрозофил, клеточные культуры, растения, образцы зерновых, зернобобовых и технических культур. Проект был направлен на изучение того, как живые организмы переносят полет на высокоширотной орбите, где уровень космической радиации на треть выше, чем на орбите МКС.