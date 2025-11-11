Потомки слетавших на спутнике «Бион-М» мух отправятся в космос в ноябре

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Прямые потомки мух-дрозофил, совершивших космический полет на борту биоспутника «Бион-М» № 2, отправятся в космос на пилотируемом корабле «Союз МС-28» в конце ноября. Мухи проведут на орбите две недели, после чего вернутся на Землю на завершающем свой полет «Союзе МС-27», сообщили ТАСС в Институте медико-биологических проблем РАН.
«Объектом целевой работы “Цитомеханариум” являются мухи-дрозофилы — потомки особей, отправившихся на орбиту на биологическом спутнике “Бион-М” № 2. Поскольку у мух достаточно низкая продолжительность жизни, эксперимент планируется провести в пересменку кораблей “Союз МС” — следовательно, запуск намечен на 27 ноября, а возвращение на Землю — на 9 декабря», — рассказали в институте.
Ожидается, что на борту МКС мухи снова дадут потомство вдали от земного притяжения — основной массив исследовательских работ с насекомыми будет проведен уже по возвращении на Землю. Ученые рассчитывают оценить, как факторы космического полета повлияли на состояние репродуктивной системы.
«Бион-М» № 2 был запущен на полярную орбиту с космодрома Байконур 20 августа и приземлился в степях Оренбуржья 19 сентября. На борту аппарата находилось 75 мышей, около 1,5 тыс. мух-дрозофил, клеточные культуры, растения, образцы зерновых, зернобобовых и технических культур. Проект был направлен на изучение того, как живые организмы переносят полет на высокоширотной орбите, где уровень космической радиации на треть выше, чем на орбите МКС.