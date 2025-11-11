Ричмонд
Букеровская премия-2025 присуждена венгерско-британскому писателю

Венгерско-британский писатель Дэвид Салэй стал обладателем престижной Букеровской премии по литературе за 2025 год.

Венгерско-британский писатель Дэвид Салэй стал обладателем престижной Букеровской премии по литературе за 2025 год. Высокая награда присуждена ему за роман под названием «Плоть» (Flesh). Объявление было сделано на торжественной церемонии в Лондоне.

Имя лауреата озвучил председатель жюри, известный ирландский автор Родди Дойл. Роман «Плоть» обошел других номинантов, став лучшим произведением, написанным на английском языке и опубликованным в Великобритании или Ирландии в отчетном периоде.

Дэвид Салэй, имеющий венгерские корни и британское гражданство, является признанным мастером современной прозы. Его победа подтверждает международный статус премии и ее нацеленность на поддержку авторов с уникальным стилем.

Букеровская премия (The Booker Prize) является одной из самых престижных литературных наград в англоязычном мире. Она вручается ежегодно за лучший роман, написанный на английском языке. Награда не только приносит лауреату денежный приз, но и гарантирует мировое признание и значительный рост продаж книги. Победа Дэвида Салэя за роман «Плоть» в 2025 году продолжает традицию признания выдающихся литературных талантов.

Ранее Нобелевскую премию по литературе присудили автору «Сатанинского танго».

