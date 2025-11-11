Мужчина в США застрял в пещере, и, увидев ангелов и демонов, потерял сознание

Путешественник из Соединенных Штатов отправился в пещеру и не пережил этот поход. О подробностях трагического случая, который произошел в 2009 году, написало издание The Mirror.
26-летний американец застрял в крошечной пещере во время путешествия в штате Юта. Ситуация усугублялась тем, что он повис вверх ногами, достать его было трудно.
Когда на место приехали спасатели, они нашли только один способ вызволить мужчину — расширить тоннель с помощью отбойного молотка. К моменту, когда специалисты начали работы, путешественник потерял сознание, поэтому не мог передвигаться по тоннелю самостоятельно.
— Он то приходил в сознание, то терял его, и стал говорить о том, что видит вокруг себя ангелов и демонов, — говорится в статье.
Всего вверх ногами мужчина провисел 24 часа. Спасатели тем временем продолжали работать даже ночью. В какой-то момент медики пришли, чтобы проверить состояние альпиниста, но заметили, что его сердце уже не бьется.
