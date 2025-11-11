Россияне завоевали 38 золотых медалей на юниорском ЧЕ по боксу

Российские боксеры уверенно выступили на завершившемся в Ереване чемпионате Европы среди юниоров, завоевав 38 золотых медалей и заняв первые места во всех командных зачётах.
Победителями стали представители как младшей категории (17−18 лет), так и старшей (19−22 года). Среди спортсменов 17−18 лет чемпионами Европы стали Рамазан Джамиев, Тимурбек Мамадалиев, Платон Козлов, Кирилл Шинкарь, Прохор Старцев, Руслан Шихмамбетов, Кирилл Лукьянов и Ренат Гасанов. Серебро досталось Арсению Жильцову, бронза — Ивану Добрынину.
В женской сборной этого возраста отличились Полина Лунина, Снежана Кузнецова, Ксения Цымбалюк, Кристина Борисенко, Анастасия Таратынова, Софья Молчанова, Арина Варсанян и другие, обеспечившие команде блестящую победу.
В старшей возрастной категории (19−22 года) золото выиграли Мушег Баяндурян, Евгений Жоров, Андрей Осипян, Юрий Аветян, Хамзат Матиев, Худобахш Авджамилов, Алексей Гуков, Аким Павлюков, Владимир Ермаков и Алвани Юсупов. Среди девушек чемпионами стали Лия Патлай, Ульяна Савро, Софья Кулаева, Алина Пушкарь, Азалия Аминева и другие спортсменки.
Чемпионат проходил с 1 по 10 ноября, и российская команда выступала под национальным флагом.
