Россияне завоевали 38 золотых медалей на юниорском ЧЕ по боксу

Победителями стали представители как младшей категории (17−18 лет), так и старшей (19−22 года). Среди спортсменов 17−18 лет чемпионами Европы стали Рамазан Джамиев, Тимурбек Мамадалиев, Платон Козлов, Кирилл Шинкарь, Прохор Старцев, Руслан Шихмамбетов, Кирилл Лукьянов и Ренат Гасанов. Серебро досталось Арсению Жильцову, бронза — Ивану Добрынину.