Россиян ждёт самая короткая рабочая зима за 20 лет: вот сколько дней будем работать

Россияне предстоящей зимой будут работать всего 56 дней из 90.

Источник: Комсомольская правда

Наступающая зима будет для россиян самой короткой по количеству рабочих дней за последние 20 лет. Из 90 календарных зимних дней рабочими будут всего 56.

«Это следствие того, что у нас продолжительные выходные во время этих новогодних праздников. Впервые за много лет с 1 по 11 января включительно у нас нерабочие праздничные дни», — объяснил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Как правило, в России на три зимних месяца приходится 57−58 рабочих дней. Таким же коротким, как в предстоящую зиму, был рабочий период в зимний сезон 2004−2005 гг, а самая длинная рабочая зима случилась в 2013—2014 гг. Тогда рабочими были 59 дней.

Напомним, россиян ждут самые длинные новогодние праздники, их продолжительность составит 12 дней.

Подробнее о том, как россияне будут отдыхать на Новый год 2025−2026 и почему инициатива сократить новогодние каникулы не находит поддержки, читайте здесь на KP.RU.

При этом после предыдущих новогодних каникул половина россиян заявили, что все 11 праздничных дней провели перед телевизором.