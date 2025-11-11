Россиян ждёт самая короткая рабочая зима за 20 лет: вот сколько дней будем работать

Наступающая зима будет для россиян самой короткой по количеству рабочих дней за последние 20 лет. Из 90 календарных зимних дней рабочими будут всего 56.
«Это следствие того, что у нас продолжительные выходные во время этих новогодних праздников. Впервые за много лет с 1 по 11 января включительно у нас нерабочие праздничные дни», — объяснил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Как правило, в России на три зимних месяца приходится 57−58 рабочих дней. Таким же коротким, как в предстоящую зиму, был рабочий период в зимний сезон 2004−2005 гг, а самая длинная рабочая зима случилась в 2013—2014 гг. Тогда рабочими были 59 дней.
Напомним, россиян ждут самые длинные новогодние праздники, их продолжительность составит 12 дней.
При этом после предыдущих новогодних каникул половина россиян заявили, что все 11 праздничных дней провели перед телевизором.