Новосибирец отсудил 650 тысяч после падения льда на его машину

Новосибирец засудил ТСЖ за падение льда на «Тойоту Камри». ЧП случилось в феврале 2024 года в одном из дворов на улице Кирова.
Накануне местный житель поставил машину на парковочном месте в трех метрах от дома и уехал в командировку. Вернулся и обнаружил, что крыша «Тойоты» смята, люк на ней сдвинут. Водитель обратился в ТСЖ и стал смотреть камеры, там не стали рассказывать о произошедшем. Мужчине помогла соседка:
— В это время истец случайным образом услышал обращение жительницы дома с вопросом: «Не нашли ли собственника автомобиля, на который упал снег?». Жительница указала государственный номер и цвет автомобиля. После того как она озвучила дату происшествия, истец нашел соответствующую видеозапись и зафиксировал ее на свой телефон, — сообщается в решении суда.
Хозяин авто направил претензию в ТСЖ, в ответе сказали: «заявок падения снега с крыши не поступало, также изложенные в претензии обстоятельства падения снега не находят своего подтверждения». Мужчина заказал экспертизу повреждений и обратился в суд.
Независимая экспертиза насчитала более 432 тысячи ущерба. Председатель ТСЖ вину не признала — на доме висят таблички с предупреждением не ставить авто ближе 8 метров от дома. По словам жильцов, ранее на табличках было написано 3 метра, но потом 3 превратилось в 8. А подрядчик по чистке крыш уверял, что чистил снег и выставлял ограждение в 10 метров от дома.
Суд запрашивал видео у ТСЖ, но у них оно не сохранилось. Зато истец успел снять копию на телефон, оказалось — снег сошел не во время чистки крыши, а ночью в 02:32, еще до чистки крыши. Весной 2025 года суд встал на сторону хозяина авто.
— Взыскать с ТСЖ в пользу автовладельца сумму ущерба в 432 тысячи рублей, штраф по Закону РФ «О защите прав потребителей» в размере 216 тысяч рублей, судебные расходы и государственную пошлину, — сообщили в решении Октябрьского районного суда.