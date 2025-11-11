Новосибирец отсудил 650 тысяч после падения льда на его машину

Независимая экспертиза насчитала более 432 тысячи ущерба. Председатель ТСЖ вину не признала — на доме висят таблички с предупреждением не ставить авто ближе 8 метров от дома. По словам жильцов, ранее на табличках было написано 3 метра, но потом 3 превратилось в 8. А подрядчик по чистке крыш уверял, что чистил снег и выставлял ограждение в 10 метров от дома.