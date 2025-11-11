Во Владивостоке на стройплощадке погиб рабочий, прокуратура начала проверку

Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере охраны труда и техники безопасности и проконтролирует расследование Государственной инспекции труда. Также ведомство отслеживает ход и результаты уголовного дела по части 2 статьи 216 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности при строительных или иных работах, повлекшее по неосторожности смерть человека.