Во Владивостоке на стройплощадке погиб рабочий, прокуратура начала проверку

Во Владивостоке 10 ноября 2025 года на строительной площадке рядом с жилым домом № 22 на улице Сабанеева произошёл несчастный случай. К разбирательству в ситуации подключилась прокуратура, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Источник: ДЕЙТА

Уточняется, что рабочего засыпало грунтом вследствие нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, что привело к его смерти.

Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере охраны труда и техники безопасности и проконтролирует расследование Государственной инспекции труда. Также ведомство отслеживает ход и результаты уголовного дела по части 2 статьи 216 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности при строительных или иных работах, повлекшее по неосторожности смерть человека.