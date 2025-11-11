Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 11 ноября 2025

В Приангарье ночью похолодает до −1…-6, при прояснении ожидается −11…-16, днем +2…-3, при облачной погоде −6…-11. В Катангском районе ночью −15…-20, в пониженных формах рельефа −25…-30, днем −5…-10, местами −14…-19. Вот что обещает погода в Иркутске 11 ноября 2025.