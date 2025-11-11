Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 11 ноября 2025

Погода в Иркутске 11 ноября 2025 обещает переменную облачность и небольшой мокрый снег днем. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, воздух прогреется до 0…+2 градусов, температура ночью −1…-3. Ветер юго-восточный 4−9 м/с, утром и днем северо-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, в пригородной зоне 15−18 м/с.
Погода в Иркутске 11 ноября 2025.
— Переменная облачность, небольшой, местами умеренный мокрый снег и снег, днем в Слюдянском и северо-восточных районах умеренный, местами сильный снег, ветер юго-западный, юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 5−10 м/с, порывы 15−20 м/с, метели, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
В Приангарье ночью похолодает до −1…-6, при прояснении ожидается −11…-16, днем +2…-3, при облачной погоде −6…-11. В Катангском районе ночью −15…-20, в пониженных формах рельефа −25…-30, днем −5…-10, местами −14…-19. Вот что обещает погода в Иркутске 11 ноября 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что отопление частично отключат в Иркутске 11 ноября.