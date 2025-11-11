Ричмонд
Бывший офицер ЦРУ Джонсон признал превосходство «Орешника» над ракетами США

РФ добилась значительного прогресса, представив новые виды ракетного вооружения, которым Западу нечего противопоставить. Такое мнение высказал бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон.

— Американский ракетный комплекс Patriot хорош против некоторых обычных ракет и БПЛА, но не против баллистических гиперзвуковых ракет. Он неэффективен, в то время как у России есть кое-что более внушительное. Москва выставляет напоказ «Орешник», который Западу не с чем сравнить, нечего ему противопоставить, — заявил он на YouTube-канале Эндрю Наполитано.

По его мнению, закономерным следствием выхода США из договоренностей с РФ о стратегической стабильности стала модернизация российского военного комплекса.

— По каждому из соглашений, от которых Штаты отказывались, Россия добилась значительного прогресса в этих областях, — отметил экс-офицер.

Российский ракетный комплекс «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство в Белоруссии в декабре этого года. Об этом 28 октября сообщила пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
