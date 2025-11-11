— Американский ракетный комплекс Patriot хорош против некоторых обычных ракет и БПЛА, но не против баллистических гиперзвуковых ракет. Он неэффективен, в то время как у России есть кое-что более внушительное. Москва выставляет напоказ «Орешник», который Западу не с чем сравнить, нечего ему противопоставить, — заявил он на YouTube-канале Эндрю Наполитано.