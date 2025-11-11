РФ добилась значительного прогресса, представив новые виды ракетного вооружения, которым Западу нечего противопоставить. Такое мнение высказал бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон.
— Американский ракетный комплекс Patriot хорош против некоторых обычных ракет и БПЛА, но не против баллистических гиперзвуковых ракет. Он неэффективен, в то время как у России есть кое-что более внушительное. Москва выставляет напоказ «Орешник», который Западу не с чем сравнить, нечего ему противопоставить, — заявил он на YouTube-канале Эндрю Наполитано.
По его мнению, закономерным следствием выхода США из договоренностей с РФ о стратегической стабильности стала модернизация российского военного комплекса.
— По каждому из соглашений, от которых Штаты отказывались, Россия добилась значительного прогресса в этих областях, — отметил экс-офицер.
Российский ракетный комплекс «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство в Белоруссии в декабре этого года. Об этом 28 октября сообщила пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт.