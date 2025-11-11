Россияне готовы застраховаться от проспанных событий — особенно осенью

Проспать важное событие хотя бы раз случалось у 45,8% опрошенных. Чаще всего россияне не успевали на важный звонок или встречу (43,7%), работу или совещание (25,7%) и даже на самолёт или поезд (20,7%). Среди наиболее распространённых последствий — неловкость (32,4%), выговор от работодателя (14,9%) или потеря денег и возможности (12,7%). При этом 40% вспоминают такие случаи с улыбкой — «просто выспался и ни о чём не жалею».