В Москве возбудили уголовное дело после ампутации рук постоялице соццентра

Напомним, в московском социальном доме «Обручевский» постоялице Екатерине ампутировали кисти рук после того, как персонал связал её шерстяными колготками и оставил без присмотра. Екатерине, 20 лет, она страдает эпилепсией и аутоагрессией, ранее пыталась причинить себе вред, поэтому врачи применяли методы фиксации. В соцдоме вместо безопасных способов её связали колготками, после чего за постоялицей не следили. Девушку обнаружили слишком поздно — у неё пошла гангрена: руки надулись, посинели и кровь практически не поступала.