Почему в Кургане снесли тракторами восстановленную Свято-Духовскую церковь. Фото

Однако «оттепель» оказался короткой и обманчивой. Никита Хрущев, укрепив свою власть, развернул новую, самую яростную антирелигиозную войну. Его знаменитое обещание «показать последнего советского попа по телевизору» не было пустыми словами, а руководством к действию для местных властей. Восстановленная Свято-Духовская церковь стала идеальной мишенью. Она была «новоделом» в глазах властей, и ее активная приходская жизнь раздражала партийных чиновников. Формальный предлог нашли быстро и цинично. 17 октября 1962 года Курганский гориполком принял решение о сносе церкви «в связи с реконструкцией поселка Рябково». Никакой градостроительной необходимости в уничтожении здания, стоящего на окраине, не было. Окончательный приговор был подписан 24 января 1963 года Курганским облисполкомом. Вскоре после этого к храму подогнали трактора. То, что с любовью было создано руками сотен людей — разрушили за несколько дней. Оставшиеся от разборки бревна и доски, еще хранившие запах ладана, отдали на строительство жилого дома. Уцелевшую церковную утварь, а также иконы верующие сумели перевезти в поселок Смолино. Сегодня на месте храма нет даже памятного знака. Но его история осталась шрамом на теле города и горьким напоминанием о том, как легко можно разрушить то, что создано верой и любовью.