Против фальшивок: в Приморье создадут систему защиты российских товаров в Китае

Как пояснила эксперт, с помощью единого цифрового кода потребители в Китае получат возможность в реальном времени проверять как маршрут движения товара, так и его подлинность. Производители, в свою очередь, смогут использовать платформу для продвижения оригинальной продукции, в том числе организуя прямые трансляции с производств. Проект, который реализуется при поддержке властей двух стран, в дальнейшем станет частью единой электронной торговой площадки.