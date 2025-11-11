Ричмонд
Против фальшивок: в Приморье создадут систему защиты российских товаров в Китае

ВЛАДИВОСТОК, 11 ноября, ФедералПресс. Для борьбы с контрафактной продукцией на китайском рынке в Приморском крае разрабатывают специальную систему отслеживания российских товаров. Ее тестовый запуск запланирован уже на декабрь этого года, что позволит проследить весь путь продукции от производителя до конечного потребителя.

Источник: ThisisEngineering

«Это самый больной вопрос, который у нас есть. Прежде чем расширяться на другие рынки, нужно решить этот вопрос», — рассказала эксперт по трансграничной торговле Евгения Лимонова во время пресс-конференции в РИЦ «ТАСС Дальний Восток».

Она добавила, что китайские партнеры готовы оказать содействие, а вопрос сейчас активно обсуждается на уровне правительства Приморского края и с китайской стороны.

Как пояснила эксперт, с помощью единого цифрового кода потребители в Китае получат возможность в реальном времени проверять как маршрут движения товара, так и его подлинность. Производители, в свою очередь, смогут использовать платформу для продвижения оригинальной продукции, в том числе организуя прямые трансляции с производств. Проект, который реализуется при поддержке властей двух стран, в дальнейшем станет частью единой электронной торговой площадки.

Напомним, ранее стало известно, что турпоток в Китай побил максимум с 2012 года.