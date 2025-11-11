Ричмонд
Названы самые популярные направления для новогоднего отдыха в России

Названы популярные направления для отдыха в новогодние каникулы в России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными направлениями, которые бронируют россияне для отдыха в новогодние каникулы — в топ-3 также вошли горнолыжные курорты, рассказал РИА Новости вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян.

«Основное направление по России — это Москва и Петербург. Понятно, что для Москвы — Петербург, а для Петербурга — Москва. Третье место — я не буду говорить конкретно курорт, но это горнолыжные курорты, любые. “Красная поляна” — номер один, дальше “Архыз”, “Домбай”, “Приэльбрусье”, “Шерегеш”, “Манжерок”, “Апатиты”, — сказал Мкртчян.

Также спросом пользуются направления, связанные с Черноморским побережьем — Сочи, Крым, Геленджик, Анапа. Как объяснил Мкртчян, россияне приезжают сюда не купаться, а подышать морским воздухом.

Пятое место делят сразу несколько направлений, среди которых Казань, Калининград, Байкал и Алтай.